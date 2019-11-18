تفاصيل جديدة عن مقتل طالب على يد آخر داخل مدرسة بشرورة

نايف السالم(صدى):

روى شهود عيان تفاصيل جديدة عن مقتل طالب يدرس بالمرحلة المتوسطة بمحافظة شرورة، على يد آخر، قائلين إن الضحية كان قد خرج بمعية زملائه يوم أمس؛ لتناول وجبة الإفطار في الساحة الخارجية للمدرسة، حيث شوهد وهو يمرح ويلعب بين زملائه، ولكن وجه له زميله طعنة قاتلة في قلبه.

وأبان شهود العيان أن الطالب الجاني حضر يوم أمس الأحد للمدرسة متأخراً، وحضر الحصة الثانية والثالثة، ومن ثم سدد له في وقت الفسحة طعنة قاتلة في فناء المدرسة قبل هروبه من موقع الحادثة.

ومن جهته، قال صديق مقرب للقتيل إنه قد وقع شجار سابق بين الطالبين يوم الثلاثاء الماضي.