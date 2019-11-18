مورينيو يختار تدريب توتنهام ويتجاهل ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يريد خلافة المدرب الأرجنتيني ماورسيو بوكيتينو في نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إذا حدث وتمت إقالته.

وفضّل مورينيو توتنهام على تدريب ريال مدريد الإسباني؛ حيث أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب في حالة رحيل زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وتوقع أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب بتدريب توتنهام؛ بينما بوكيتينو ربما يستقيل أو تتم إقالته بعد البداية السيئة لتوتنهام في بطولة الدوري، حيث يعتبر مورينيو خيارًا فوريًا لإدارة النادي في حال حدث ذلك في ظل محدودية الخيارات أمامها.