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  3. بالصور.. مصادرة ألعاب هوائية وعربات كهربائية بحديقة حجز السيارات بطريق «مكة – جدة» السريع

بالصور.. مصادرة ألعاب هوائية وعربات كهربائية بحديقة حجز السيارات بطريق «مكة – جدة» السريع

بالصور.. مصادرة ألعاب هوائية وعربات كهربائية بحديقة حجز السيارات بطريق «مكة – جدة» السريع
نايف السالم(صدى):

نفّذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على حديقة حجز السيارات بطريق ” مكة- جدة ” السريع؛ لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وضبطت الحملة 6 ألعاب هوائية، و18 عربة كهربائية وعدد من الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى مولدات كهربائية تُستخدم لنفخ الألعاب.

كما قامت البلدية بحجز مركبتين عائدتين للمخالفين بمقر البلدية بالشوقية، كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 29 دقيقة

المفروض بدل بتر العضو علاجه اولا..

إعطاء تصاريح عمل يشجع المشاريع الصغيرة والمتوسط ..حتى وإن قام بها مقيمين بشرط المشاركة مع سعوديين

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