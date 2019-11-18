بالفيديو.. «حرس الحدود» تدعو المتنزهين على الشواطئ بالسباحة في المناطق المخصصة

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لقيادة حرس الحدود مقطع فيديو يدعو فيه المتنزهين على الشواطئ بالسباحة في المناطق المخصصة لها.

ووجهت في مقطع الفيديو نصائح للمتنزهين:”

عزيزي المتنزه لاتسبح إلا في المناطق المخصصة للسباحة.. انتبه لوجود اللوحات الإرشادية والعلامات والعلامات المخصصة لذلك في الموقع”.

وكانت قيادة حرس الحدود وضعت جميع إمكانياتها وآلياتها لخدمة مرتادي الشواطئ والمتنزهين والسياح القادمين بغرض التنزه والاستجمام،وتكثيف جهود العمل في المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ومزاولة مختلف الهوايات البحرية لضمان سلامة المتنزهين ومرتادي البحر.