رئاسة الفضلي.. الأرصاد يعقد الاجتماع الأول ويكلف أيمن غلام رئيساً تنفيذياً

بدر الحارثي(صدى):

عقد مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد اجتماعه الأول ، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور كامل أعضاء المجلس حيث وافق المجلس على تكليف الدكتور أيمن بن سالم غلام رئيساً تنفيذياً للمركز.

وهنأ المهندس الفضلي، الأعضاء على الثقة التي منحت لهم، داعياً لهم بالتوفيق في العمل لإنجاز أهداف المركز الاستراتيجية التي تأتي استكمالاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لتحقيق مبادرات منظومة البيئة والمياه والزراعة، منوهاً بدور أعضاء مجلس إدارة المركز في أن يكونوا سنداً وعوناً للرئيس التنفيذي.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، تأسس بموافقة مجلس الوزراء كأحد المراكز البيئية التي تمثل الإطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة، ووفقاً لخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة للقطاع، ويهدف المركز إلى مراقبة حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك دراسة الظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة في المملكة.