«ميسي» مفاجأة مهرجان اعتزال ياسر القحطاني

ماجد محمد(صدى):

ينتظر الجمهور مفاجأة ضخمة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني نجم الأخضر ونادي الهلال السابق، فمن المتوفع أن يحضر قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

وأكدت صحيفة «أس» الإسبانية أن ميسي قد يكون مفاجأة مهرجان اعتزال ياسر القحطاني المقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان الاعتزال مشاركة الإيطالي أندريا بيرلو نجم ميلان الإيطالي السابق، والهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد السابق، والكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني السابق، والإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي.

وعقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه جلسة مع ليونيل ميسي قبل 24 ساعة على إنطلاق المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل، يوم الجمعة الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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