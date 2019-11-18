جدال في السيارة ينهي حياة زوجة بطريقة مروعة

واشنطن(صدى):

تسبب جدال بين زوج وزوجة داخل السيارة، في حادث مؤسف أسفر عن مقتل السيدة بطريقة مروعة على طريق تكساس السريع.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاصيل الحادث الذي بدأ حين تجادلت السيدة مع زوجها وهما يسيران على الطريق السريع، لتقرر الزوجة القفز من السيارة.

ولم يتوقف الحادث على قفزها من السيارة فقط، بل دهستها سيارة أخرى مسرعة على الطريق، لتلقى حتفها بطريقة مأسوية ومروعة.

وأوضحت الصحيفة أنه يُعتقد أن المرأة كانت تحت تأثير الخمور؛ ما جعلها تقفز من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، وبعد سقوطها على الأرض اصطدمت بمركبة أخرى لتلقى حتفها دهسًا.