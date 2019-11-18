دراسة لتوطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في جميع مناطق المملكة 

عادل الحربي(صدى):

أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دراسة لتوطين الأسواق المركزية للخضار والفواكه في كافة مناطق المملكة، بهدف فتح المجال للمواطنين للعمل بالقطاع.

ولفتت إلي أن الوزارة قامت برصد القطاعات التي يمكن توطينها، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات الحكومية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بتوطين 12 قطاعاً اقتصادياً على 3 مراحل وهي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.