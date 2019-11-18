أسماء المنور تمدح المملكة وموسم الرياض

الرياض(صدى):

مدحت الفنانة المغربية أسماء المنور، المملكة واصفةً إياها بمصدر السعادة، كما أكدت على إعجابها بالحراك الفني والترفيهي الذي تشهده من خلال فعاليات « موسم الرياض »، عقب مشاركتها مساء السبت الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وأوضحت أسماء المنور: ” ثاني مرة أشارك في موسم الرياض، سعادتي كبيرة أنني أراكم في المملكة العربية السعودية مصدر السعادة، خصوصًا سعادتي بموسم الرياض أن يجتمع الفن والترفيه بهذا الشكل ” .

وفي السياق نفسه، وجهت الفنانة المغربية الشكر والتقدير إلى رئيس لجنة « موسم الرياض » ورئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ: ” شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس غريبًا عليه كإنسان وكفنان أن يقدرنا بهذا الشكل ” .