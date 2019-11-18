«الجوازات» توضح إمكانية أصدار إقامة لـ عاملة منزلية عن طريق أبشر

عادل الحربي(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل يتعلق بإمكانية أصدار إقامة لـ ” عاملة منزلية ” عن طريق أبشر.

وتوجه ” مغرد ” بتساؤل لـ ” الجوازات ” مفاده: ” هل اصدار إقامة لعاملة منزلية يتم عن طريق أبشر أو مراجعة إدارة الجوازات؟ .. وفى حال مراجعة الجوازات ما هى المستندات المطلوبة ؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” قائلة : ” يمكن إصدار الإقامة من خلال حساب صاحب العمل بمنصة أبشر، و طلب تنفيذ الخدمة بعد سداد الرسوم عبر احدى القنوات البنكية ” .