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«الجوازات» توضح إمكانية أصدار إقامة لـ عاملة منزلية عن طريق أبشر

«الجوازات» توضح إمكانية أصدار إقامة لـ عاملة منزلية عن طريق أبشر
عادل الحربي(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل يتعلق بإمكانية أصدار إقامة لـ ” عاملة منزلية ” عن طريق أبشر.

وتوجه ” مغرد ” بتساؤل لـ ” الجوازات ” مفاده: ” هل اصدار إقامة لعاملة منزلية يتم عن طريق أبشر أو مراجعة إدارة الجوازات؟ .. وفى حال مراجعة الجوازات ما هى المستندات المطلوبة ؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” قائلة : ” يمكن إصدار الإقامة من خلال حساب صاحب العمل بمنصة أبشر، و طلب تنفيذ الخدمة بعد سداد الرسوم عبر احدى القنوات البنكية ” .


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