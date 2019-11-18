نصائح هامة للعناية بالشعر الدهني والتخلص من مشاكله

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحرص المرأة على العناية بالشعر من خلال استخدام مستحضرات التجميل والوصفات الطبيعية المختلفة التى تساعد على تقوية الشعر ولمعانه،وفي هذا الصدد كشف خبراء التجميل ، عن بعض النصائح التى تساعد على العناية بالشعر الدهنى .

ونصح الخبراء ، بوضع عصير التفاح والخل على الشعر الدهنى، وذلك لاحتواء خل التفاح على خصائص تساعد على إزالة الزيت الزائد من فروة الرأس، ولتحقيق ذلك ينصح بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء الدافئ، وبعد غسل وشطف الشعر، يستخدم منظف معتدل “شامبو”، مع وضع محلول الخل على الشعر وفروة الرأس، وتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم شطف الشعر بالماء البارد، مع تكرار ذلك لمدة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

وتابع الخبراء ، أنه يجب تنظيف الفرشاة بانتظام قبل تصفيف الشعر، لأن الفرشاة غير النظيفة تتسبب فى تراكم الأتربة والبكتيريا وتجعل الشعر دهنيًا أكثر، لذلك يجب تنظيف الفرشاة بانتظام.

وأكدوا على استخدام شامبو يحتوى على مكونات طبيعية، مثل زيت شجرة الشاى، الذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، مع استخدام شامبو ضد قشرة الرأس، لأن الشعر الدهنى من الأنواع المعرضة دائمًا لتراكم قشرة الرأس، والتى تسبب أعراض مثل الحكة.

كما يساعد تجفيف الشعر بدءًا من جذوره فى القضاء على الزيوت الزائدة بفروة الرأس، لكن لا يفضل استخدام مجففات الشعر، لأنها تؤدى إلى ضعفه ، مع تجنب الإفراط فى لمس الشعر بالأيدى.