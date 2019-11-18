ّبالفيديو.. فئران ميتة على سطح إحدى كليات بجامعة أم القرى

نايف السالم(صدى):

وثق طالبٌ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، مقطع فيديو يظهر فيه تراكم النفايات وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة.

واتضح أن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ مما يشير إلى أن الوصول له سهل ومتاح عن طريق المصعد، دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبَل الجهة المسؤولة.

وبدا في مقطع الفيديو؛ فئرانًا ميتة ومخلفات ونفايات تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات من موثّق المقطع، لمسؤولي الجامعة، بضرورة الوقوف على المكان وتنظيفه وإزالة تلك النفايات.