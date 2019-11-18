الشيخ جابر الصباح يعتذر عن تولي رئاسة الحكومة الكويتية بعد صدور قرار تعيينه

خالد الظفيري(صدى):

قالت وسائل إعلام كويتية أن الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من مهام تصريف شؤون وزارتيهما، بعد قبول استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وأصدر أمير الكويت امراً بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة.