بالفيديو.. إطلاق «أسبارك آول» أسرع سيارة كهربائية في العالم

طوكيو (صدى):

أطلقت شركة السيارات العالمية ” أسبارك” ، سيارة أسبارك “آول” اليابانية الأسرع في العالم، والتي زادت سرعتها وتحسن أداؤها بشكل كبير عن نسختها الأولية التي ظهرت عام 2018.

وتعد سيارة أسبارك “آول”، أو “البومة”، أسرع سيارة في العالم، إذ تصل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.69 ثانية فقط وبحاجة لـ 10.6 ثانية للوصول لسرعة 300 كيلومتر في الساعة .

و تعتبر “البومة” أول سيارة خارقة يابانية كهربائية بالكامل على الإطلاق، ويمكن قيادة السيارة لمسافة 450 كيلومتراً دون إعادة شحنها ، مصممة بقوة 2012 حصان وعزم 2000 نيوتن متر، كما أن الشحن الكامل يكفي لتقطع السيارة 450 كيلومتر، وسعرها يعادل تقريبا 3.2 مليون دولار .

ويصنع منها 50 نسخة فقط للبيع حول العالم ويمكن حجزها عن طريق موقع الشركة الرسمي.