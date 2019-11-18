بالفيديو.. «النقل» ترد على تفريغ شاحنة تحمل شعارها للنفايات بأرض مواطنين بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تفاعل فرع وزارة النقل في تبوك، مع مقطع فيديو رصد مخالفة شاحنة تحمل شعار وزارة النقل، تُفرغ حمولتها من الحجارة والرمل ومخلفات البناء، برميها في حي النخيل بأراضٍ سكنية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة النقل والمواصلات في تبوك، المهندس سليمان الحويطي، أن: ” هذه الشاحنة تابعة لأحد مقاولي صيانة الطرق، وقام سائق المعدة باستخدامها بغير الغرض الذي خُصصت له، وهذا الأمر يعتبر مخالفًا لشروط العقد المبرم، وسوف تُطَبَّق بحقه الأنظمة، وفق العقد المبرم بين الطرفين، شاكرين لكم تعاونكم ” .