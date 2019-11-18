ورشة عن تقنية البناء بمجلس الغرف غدًا الثلاثاء

صيتة العماش (صدى):

من منطلق دور مجلس الغرف السعودية في دعم الأعمال وتطويرها، ينظم مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للمقاولين ، ورشة عمل حول “تقنية البناء في الإسكان” غدًا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.

وتضم الورشة محاور عدة، منها: التعريف بتقنيات البناء ، وآلية تأهيل المقاولين ومنصة بناة المساكن، إذ يحتاج المقاول إلى التأهيل من الوكالة الفنية في وزارة الإسكان لمشاريع الإسكان التنموي، بالإضافة إلى تأهيل مستقل لاستخدام تقنيات البناء، وهو ما سيساعد بدوره عددًا جيدًا من المقاولين فى إيجاد خدمة بناء الوحدات السكنية عبر منصة بناة المساكن، التي تخدم رحلة البناء من المراحل الأولى إلى تسليم الوحدة السكنية للمستفيد. وستناقش الورشة أيضًا الخدمات الأخرى المقدمة من الوكالة.