«رومارينهو» عن تجديد عقده مع الاتحاد: فضلت أن أكون بين عائلتي الاتحادية

طلال الغامدي(صدى):

علق البرازيلي ” رومارينهو ” ، مهاجم فريق الاتحاد، على تجديد عقده مع النصر والذي يمتد إلى 2022م.

وعن ذلك، قال ” رومارينهو ” : ” سعيد بأن أستمر في مواصلتي لارتداء قميص الاتحاد، والذي وجدت فيه الاهتمام من الجميع وحتى من قبل الجماهير العاشقه للنادي ” .

وتابع: ” أجد الجماهير تحفزني دائمًا في كل مباراة وهذا ما جعلني أظهر بالصورة الفنية المميزة في الفترة الأخيرة، وقد كانت هنالك عروض لدى وكيل أعمالي ولكن فضلت بأن أكون بين عائلتي الاتحادية ” .

وأعرب عن شكره للجماهير قائلآ: ” الجماهير الاتحادية من لم أجد مثلها في دعمها للاعبين، حيث إنها تقف في كل الظروف وتكون الداعم والمحفز لعودة اللاعب في حال انخفاض مستواه الفني ” .