أمين الشرقية يرأس الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار

محمد السعران(صدى):

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق بين الجهات الخدمية والمعنية لتطبيق خطة الأمطار وسرعة التفاعل والتعامل والاستجابة مع كافة الظروف المصاحبة.

مثمنا حرص سموه الكريم وسمو نائبه على متابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما المستمرة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدا على أن الأمانة تسعى دائما للارتقاء بخدماتها وعملها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ترأس معاليه الاجتماع التحضيري لموسم الأمطار والذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة, صباح اليوم الأثنين الموافق 21 / 4 / 1441 هـ، مبديا شكره على تعاون الجميع للتعامل مع خطط موسم الأمطار والتنسيق المشترك والدائم في هذا الشأن.

بعدها استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، خطة أمانة المنطقة الشرقية لموسم الأمطار في مراحلها الثلاث الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، من حيث تحديد المواقع الحرجة ووضع فرق عمل وتزويدها بكافة المعدات اللازمة والآليات والعمالة قبل هطول الأمطار لسرعة التعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وتنظيف شبكات الأنفاق وجاهزية المضخات، وكذلك جاهزية المولدات والمضخات الاحتياطية، وتفعيل الخطط المسبقة التي أعدتها الأمانة لموسم الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بعدها استعرض وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدراء الادارات المعنية، ورؤساء البلديات خطة أمانة المنطقة الشرقية واستعداد كل بلدية وإدارة لموسم الأمطار من خلال كافة المحطات وتجهيز الآليات والمعدات والطاقات البشرية للعمل في كافة المواقع على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ قد يحدث جراء هطول الأمطار, كما تم استعراض الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق, وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالبلديات, وتحديث معلومات الاتصال للمعنيين بتطبيق الخطة, كما استعرضت الادارات المعنية بالأمانة الخطط والمشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها في كافة المدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقامت الجهات المعنية والخدمية المشاركة باستعراض خططها واستعداداتها لموسم الأمطار, وذلك بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية الخدمية وبين أمانة المنطقة الشرقية, والتعاون المشترك بينهم بما يعود بالنفع على المستفيد.

حيث أوضح العقيد إبراهيم بن عبدالرحمن بن سلطان من الإدارة العامة للدفاع المدني بالدمام, أن الإدارة تسعى إلى المساهمة في زيادة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية في الاستجابة لموسم الأمطار و والدعم في حال تطلب الموقف ذلك, وتعيين مندوب في غرفة عمليات الأمانة مع بداية أي حالة مطرية .

واستعرض العقيد توفيق بن محمد المطيري من إدارة دوريات الأمن بالمنطقة استعدادات الإدارة في استقبال موسم الأمطار, حيث تسعى الإدارة إلى تنظيم الحركة والاختناقات المرورية وتحويل السير عند الحاجة، ووضع دوريات ثابتة قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع الأمانة والتواجد في المواقع الحرجة قبل بداية الحالة المطرية، وتعيين مندوب في غرفة العمليات بأمانة المنطقة الشرقية مع بداية أي حالة مطرية.

بعدها استعرض المهندس بدر بن علي البحراني موقف الإدارة العامة للمياه واستعداداتها في استقبال موسم الأمطار وخطط التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية حيث أبان بأن الإدارة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي وقت الأمطار، و تعمل على حصر الأليات والمعدات والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لإمكانية الاستفادة منها، كما سيتم تعيين مندوب في غرفة عمليات الأمانة مع بداية أي حالة مطرية.

كما استعرض مدير عام الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، المهندس أحمد الغامدي، خطة الادارة لموسم الأمطار والحلول التي تم اتخاذها لمعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار على الطرق التابعة لإدارة الطرق، وكذلك ما تم حيال الربط على شبكة تصريف مياه الأمطار الخاصة بالأمانة، فيما تم تعيين مندوب في غرفة عمليات الأمانة مع بداية أي حالة مطرية.

وفي ختام الاجتماع أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية وبذل أقصى الجهود وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح خطة تصريف مياه الأمطار لهذا العام, كما أهاب بضرورة الوقوف الميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار والرفع أولا بأول بتقارير عن تنفيذ الخطة .