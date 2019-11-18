حادث إطلاق نار بـ كاليفورنيا يسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في حديقة منزلهم

واشنطن(صدى):

شهدت كاليفورنيا مقتل عدد من الأشخاص، كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا.

وعن تفاصيل الواقعة، تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في ” فريزنو ” ، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس وأطلقا النار.

وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أعلنت الشرطة أن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وتنظر الشرطة في تسجيلات المراقبة، وتتحدث مع شهود عيان للقبض على المشتبه بهم.