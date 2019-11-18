حادث إطلاق نار بـ كاليفورنيا يسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في حديقة منزلهم
شهدت كاليفورنيا مقتل عدد من الأشخاص، كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا.
وعن تفاصيل الواقعة، تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في ” فريزنو ” ، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس وأطلقا النار.
وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أعلنت الشرطة أن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وتنظر الشرطة في تسجيلات المراقبة، وتتحدث مع شهود عيان للقبض على المشتبه بهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87303 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياترى راح يقولون عنهم ارهابيين ……….؟؟
.. والا كاالعاده مايقولون عن الأمريكيين والأوروبيين ، ارهابيين بل اكتئاب نفسي وما الى ذالك من الكلام اللي يهوِّن هول المصيبه وإيجاد عذر يخرجون به انفسهم من دائرة الإرهاب ، وتطوى الصفحة نهائياً ، كأن شيئاً لم يكن ..
.. وهم اصل الإرهاب والإجرام على الكرة الأرضيه من غربها الى شرقها ، ومن شمالها الى جنوبها ، حتى المخلوقات البحريه لم تسلم من ارهابهم وإجرامهم ..
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله على نعمة الإسلام ..