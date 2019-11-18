حسم الجدل بشأن احتساب مبلغ الزكاة على الاستثمار في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرا عن الزكاة من أسهم أرامكو، واتضح أن الاستثمار سيكون في أسهم شركة “أرامكو” حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات.

وبحسب المعلومات الوارد فإنه يتم خصم قيمة الزكاة من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية كي تُدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام، وفقا للأمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 8 نوفمبر 2019.

يذكر أن فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم “أرامكو” بدأت بالأمس، حيث تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى يوم 4 ديسمبر 2019.