تحفيز تقنية البناء: نعمل على تمكين المواطنين من الاعتماد على التقنيات

محمد السعران(صدى):

تعمل “مبادرة تحفيز تقنية البناء” على توفير قنوات خاصة للأفراد حتى يمكنهم الوصول إلى تقنيات البناء بسهولة وبناء منازلهم بسرعة، لجعل استخدام التقنية غير مقتصر على المشاريع الكبرى وتلك التي تنفذها الشركات.

وأشارت المبادرة في ردها على أحد متابعيها على موقع “تويتر”، إلى أن التقنيات تستخدم حاليًا في المشاريع الكبرى، وستكون متوفرة قريبًا للمواطنين لما لها من الأثر الكبير في قطاع التشييد والبناء، مضيفة أن مزايا تقنيات البناء متعددة وأثرها يظهر في تسريع إنشاء المشاريع بجودة عالية وتكلفة تنافسية، ولذلك أُطلِقت المبادرة لدعم وتحفيز وتمكين هذه التقنيات في المملكة.