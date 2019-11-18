جزائري ومغربي على رادار النصر

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، عن وجود لاعبَين عربيَين أحدهما يلعب في دوري المحترفين، ويمثل ثقلا كبيرا بفريقه، والآخر بالدوري التركي، على رادار نادي النصر للحصول على خدماتهم في الموسم القادم.

وتنتظر الإدارة النصراوية دراسة ملفيهما، ورصدهما قبل عرضهما على مدرب الفريق بشكل نهائي، للنظر في إمكانية ضمهما، في وقت شكلت عودة المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله بعد انتهاء إجازته الخاصة دعما للفريق قبل مواجهة الوحدة.

وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا إلغاء فكرة خوض لقاء ودي للفريق، بسبب ارتباط 10 لاعبين محليين وأجنبيين بمباريات دولية، واستعان المدرب بخدمات لاعبي درجة الشباب، والاكتفاء بالتدريبات اليومية.