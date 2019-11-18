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تحديث جديد بـ «جوجل مابس» يمكن المستخدم من معرفة المدن ومعالمها

تحديث جديد بـ «جوجل مابس» يمكن المستخدم من معرفة المدن ومعالمها
وكالات(صدى):

دشنت شركة ” جوجل ” تحديثًا جديدًا لتطبيقها الشهير ” خرائط جوجل ” ، حيث ستقدم إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها.

وتفصيلآ، أطلقت ” خرائط جوجل ” ، تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم، وسيكون على المستخدم فتح ” جوجل مابس ” في تلك المدن.

ثم يقوم المستخدم بالنقر على زر ” متابعة ” ، وسيرى أيقونة جديدة يُطلَق عليها ” For You ” ، وستعرض لك الخريطة حينها أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها.

من الجدير بالذكر أن تلك الخدمة ستطبق حاليًا في 9 مدن حول العالم، وهم ” بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو ” .


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