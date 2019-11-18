«الشلهوب»: سنهدي ولي العهد لقب البطولة القارية

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم وقائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للزعيم أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال غير مستغرب، مؤكدا أن كتيبة الأزرق ستهديه كأس البطولة القارية.

وأوضح الشلهوب: ” دعوات ودعم جماهيرنا وتشجيعهم لنا سيقودنا لتخطي أوراوا بالإياب وحصد اللقب “؛ مضيفًا: ” نتيجة مباراة الذهاب بالرياض ليست مطمئنة رغم فوزنا 1-0. لدينا أفضلية قبل الإياب، لكن إذا نظرنا لها سنواجه صعوبات، وأمامنا 90 دقيقة سنبذل قصارى جهدنا فيها لتحقيق النتيجة المأمولة والتتويج بالبطولة “.