فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية يحقق المركز الثاني في سباقات السرعة بالبحرين

محمد السعران(صدى):

تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق المركز الثاني في الجولة الأولى من منافسات سباق السرعات الدولي (دراق ريس) في فئة سوبر ستريت v8 بفارق زمني بسيط عن المتصدر يقدر بجزء من المئة من الثانية، وذلك بالرغم من قوة المنافسة بين المتسابقين وما يمتاز به المشاركين من خبرات وتجارب وعلى حلبة عالمية متكاملة.

الجدير بالذكر ، أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الدولية الاولى لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية خارج المملكة، حيث حقق الفريق الكثير من الألقاب والمراكز المتقدمة واعتلى منصات التتويج في المحافل والمشاركات الدولية التي استضافتها المملكة.

ورفع قائد فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية المقدم شاكر بن سليمان التويجري باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الفريق التهنئة بهذا الإنجاز لمقام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود “حفظه الله”، ولمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ولسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، مؤكداً بأن الدعم اللامحدود الذي يحظى به فريق الأمن العام من لدن سموه الكريم وبمتابعة معاليه وإشراف مباشر من سعادة المساعد لشؤون التدريب شكل دافعاً وحافزاً للمشاركين لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية وللإرتقاء باسم الأمن العام في منصات التتويج تحقيقاً للتطلعات ومواكبةً لأهداف الرؤية الحكيمة (٢٠٣٠).