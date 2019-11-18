سر ظهور إليسا بعين واحدة 

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا واسعا إثر ظهورها بعين واحدة، الأمر الذي تسبب في إثارة تساؤلات عديدة من متابعيها عن سبب ذلك.

وعرضت إليسا عبر حسابها على موقع “تويتر” صورة تظهر فيها وهي تضع يدها على عينها وتظهر بعين واحدة، وذلك من أجل التضامن مع المراسل الفلسطيني معاذ عمارنة.

وعلقت إليسا على صورتها، قائلة: “كلنا معاذ عمارنة، الله ينتقم مننن”.

​يذكر أن المراسل الفلسطيني معاذ عمارنة، أصيب بطلق ناري في أحد أعينه من قبل القوات الإسرائيلية، خلال تغطيته للتظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية.