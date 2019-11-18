الاتحاد يقترب من ضم «غروهي» في الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

تعتزم إدارة الاتحاد عرض ملفات عدد من اللاعبين الأجانب على الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي هينك تين كات، تزامناً مع التقرير الفني المنتظر أن يرفعه الأخير للإدارة منتصف الشهر المقبل.

وتضمنت الخيارات المطروحة على طاولة المفاوضات أسماء أجنبية في عدد المراكز بـ«دفاع والوسط والهجوم» وسط تريث الإدارة الاتحادية في البت بأي منها لحين حسم القرار مع الجهاز الفني للفريق.

ومن المتوقع أن يتم ضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لقائمة الفريق بديلاً عن التشيلي لويس خيمينز، الذي تم الاستغناء عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج الفريق من دوري أبطال آسيا، في حين سيتم التعاقد مع ثنائي أجنبي على أقل تقدير في مركزي الوسط والهجوم.