مصر في طريقها لإدراج أردوغان على قوائم الترقب والوصول

القاهرة(صدى):

ورد بلاغ للنائب العام المصري، لإدراج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قوائم الترقب والوصول في مصر بسبب “الجرائم التي ارتكبها في سوريا”.

وتفصيلا، تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بإلزام وزير الداخلية باعتبار أردوغان شخصا غير مرغوب فيه في مصر، وكذلك إصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

وأوضح أنه تقدم به وكيلا عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية، مضيفا: “أردوغان بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية، استخدم أسلحة كيميائية محظورة ومحرمة دوليا ضد المدنيين العزل في شمال سوريا، مبينا أن الحديث يدور عن سلاح الفوسفور الأبيض، خلال قصفه الأماكن السكنية المدنية، ما تسبب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة عن استعمال تلك الأسلحة”.

وأشار المحامي المصري في البلاغ: “تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخيه العربي وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضد الإنسانية، فأي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أيا كان موقعه وصفته”.