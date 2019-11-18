«تسلا » تعتزم استثمار 4 مليارات يورو في قطاع السيارات الكهربائية الألماني

واشنطن(صدى):

قررت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية استثمار أربعة مليارات يورو في مصنع “جيجافاكتوري”، الذي تنوي إقامته بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هذا المبلغ مخصص لعدة مراحل توسعية في المصنع، الذي سيقام في ولاية براندنبورج، ومن الرتقب أن يوفر المصنع في أول مراحله أكثر من 300 وظيفة، وسيرتفع هذا العدد إلى 8000 وظيفة بعد أول عملية توسع.

وتبدأ “تسلا” في بناء المصنع القريب من الطريق السريع رقم 10 في الربع الأول من 2020، حيث لا يزال من غير المحدد إلى الآن ما إذا كانت “تسلا” ستقدم المستندات اللازمة مجزأة أو أنها ستقدمها في صورة طلب شامل.

وتوقعت “تسلا” الحصول على حوافز مالية بقيمة نحو 300 مليون يورو، ومن المقرر أن يبدأ المصنع في العمل في نهاية 2021، وسينتج في البداية الموديل المستقبلي للسيارة الرياضية المدمجة (واي) بالإضافة إلى بطاريات ومحركات، وكان إيلون ماسك، رئيس “تسلا” قد أعلن اعتزامه إقامة مركز للمهندسين والتصميم في برلين.