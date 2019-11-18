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مياه السيول تحاصر 45 طالبة جامعية بـ «وادي الربع»

مياه السيول تحاصر 45 طالبة جامعية بـ «وادي الربع»
أبها(صدى):

حاصرت مياه السيول بـ ” وادي الربع ” أمس الأحد، 45 طالبة جامعية بقرية ” مليحة ” غرب عسير.

وتفصيلآ، أرسل سائقو ٣ باصات حاصرتها السيول استغاثات لأهالي المنطقة؛ من أجل إنقاذ الطالبات.

وسارع أهالي القرية لإنقاذ الطالبات وتمكنوا من إخراجهم من الباصات، التي كانت تقلهن خلال عودتهن من جامعة القنفذة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30550 ] نشر منذ 47 دقيقة

يعني سواق الباص ما يشوف السيول والا الشغله مغامره

[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 32 دقيقة

السدحان هذا ما يبي يعطيهم اجازه لين يغرقون بناتهم ياخي تألم الحين تعلموا وزراء التعليم من درس الدخيل اي مطر سيول غرقه مافيه اجازه هههههه

[ عدد التعليقات: 87299 ] نشر منذ 24 دقيقة

الحمد لله على سلامة الجميع …

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