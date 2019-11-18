مياه السيول تحاصر 45 طالبة جامعية بـ «وادي الربع»

أبها(صدى):

حاصرت مياه السيول بـ ” وادي الربع ” أمس الأحد، 45 طالبة جامعية بقرية ” مليحة ” غرب عسير.

وتفصيلآ، أرسل سائقو ٣ باصات حاصرتها السيول استغاثات لأهالي المنطقة؛ من أجل إنقاذ الطالبات.

وسارع أهالي القرية لإنقاذ الطالبات وتمكنوا من إخراجهم من الباصات، التي كانت تقلهن خلال عودتهن من جامعة القنفذة.