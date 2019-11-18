مياه السيول تحاصر 45 طالبة جامعية بـ «وادي الربع»
حاصرت مياه السيول بـ ” وادي الربع ” أمس الأحد، 45 طالبة جامعية بقرية ” مليحة ” غرب عسير.
وتفصيلآ، أرسل سائقو ٣ باصات حاصرتها السيول استغاثات لأهالي المنطقة؛ من أجل إنقاذ الطالبات.
وسارع أهالي القرية لإنقاذ الطالبات وتمكنوا من إخراجهم من الباصات، التي كانت تقلهن خلال عودتهن من جامعة القنفذة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30550 ] نشر منذ 47 دقيقة
يعني سواق الباص ما يشوف السيول والا الشغله مغامره
ابونايف[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 32 دقيقة
السدحان هذا ما يبي يعطيهم اجازه لين يغرقون بناتهم ياخي تألم الحين تعلموا وزراء التعليم من درس الدخيل اي مطر سيول غرقه مافيه اجازه هههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87299 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمد لله على سلامة الجميع …