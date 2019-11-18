بالفيديو.. «الزعاق»: ‏سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر

عادل الحربي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أنه سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن.

وأوضح ” الزعاق” خلال مقطع فيديو، أن نجم الأحيمر هو نجم قلب العقرب والعقرب كله هو نجوم المربعانية، لافتًا إلى أن من يهتم بغياب نجم الأحيمر هم البحارة في منطقة الخليج؛ لأنه موسم خطر فيقومون بربط السفن وأخذ كافة احتياطاتهم.

وقال خالد الزعاق، أنه خلال موسم غياب نحم الأحيمر تهب رياح عاتية أحيانًا تقلب السفن لذلك سموها العمانين ” ضربة الأحيمر”؛ بينما سموها الكويتيين ” خوق الأحيمر “؛ بينما في المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية بالمملكة تهب رياح باردة تجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء.