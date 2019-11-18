والد مبابي يرفض انتقاد نجله

نواف السالم(صدى):

كشف والد اللاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن رفضه الانتقادات التي يتعرض لها نجله في الفترة الماضية بسبب ظهوره بشكل مخيب للأمال مع منتخب فرنسا في المباراة أمام مولدوفا.

وأوضح والد مبابي: ” من لا يعرف شيئًا يكون ذكيًا إذا صمت، البعض ينتقد ولا يفكر.. تعاملنا مع النقد منذ بداية حياتنا المهنية، لكنني ما زلت مندهشًا من تدخلات بعض الأشخاص الذين يعرفونه ويرونه وكثيرًا ما يتحدثون ” .

وأضاف: ” كل شخص له وجهة نظره الخاصة، لطمأنة الجميع نحن نتعامل مع الانتقادات، لا يوجد داعي للقلق، الأفضل لم يأتِ بعد ” .