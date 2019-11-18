بالفيديو.. والد أحد ضحايا تظاهرات العراق يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية ويطرده

بغداد(صدى):

طرد والد أحد ضحايا التظاهرات في العراق وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري من مقر عزاء نجله، بعدما قدم لتقديم واجب العزاء.

وثق ذلك مقطع فيديو يحث ظهر في الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي، والد أحد ضحايا تظاهرات العراق، وهو يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية العراقي، ثم يقوم بدفعه، ومطالبته بمغادرة المكان.

يذكر أن قوات الأمن العراقية فرض حظرا للتجوال في قضاء الغراف في محافظة ذي قار جنوبي العراق حتى يوم غد.