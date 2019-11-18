تعليق رحلات حفر الباطن بسبب الضباب

نايف السالم(صدى):

علقت الخطوط السعودية رحلاتها من وإلى مطار حفر الباطن بالقيصومة، صباح اليوم الاثنين، بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الخطوط السعودية: ” أنه بسبب الأحوال الجوية والظروف الخارجة عن إرادتنا تم تعليق جميع الرحلات من والى مطار القيصومة “؛ لافتة إلى أنه في حال تم استئناف الرحلات سوف يتم إشعاركم عبر منصات التواصل كما توفر خيار التعديل أو الإلغاء بدون رسوم.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت في وقت سابق من ضباب يسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على حفر الباطن.