نصائح بسيطة للمحافظة علي مكابح السيارة في الشتاء

الرياض(صدى):

حثت هيئة المواصفات، على ضرورة فحص مكابح السيارة بشكل دوري خاصة مع نزول الأمطار، مشيرة :” من المهم أن تكون مكابح السيارة بحالة جيدة باستمرار مع استخدامها بحرص وقت الأمطار”، ويأتي ذلك ضمن حملتها التوعوية “لازم تعرف”.

وشددت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة مراعاة بعض الأمور المتعلقة بأعطال مكابح السيارة؛ منها مثلًا اختلاف قوة المكابح بين جهتي السيارة اليمنى واليسرى؛ مما يسبب انحراف السيارة عند التوقف المفاجئ أو حدوث انقلاب، بالإضافة لمراعاة تجنب الصدأ الذي قد يلحق بأنابيب الكبح، وصدور صوت صرير عند الدعس على المكابح؛ وهو أمر يتطلب الفحص ومعالجة المشكلة فورًا.

وأشارت الهيئة عبر مواصفاتها، إلي مجموعة من المتطلبات العامة المتعلقة بمكابح السيارة؛ منها ما يخص عملية تصنيع أجزاء المكبح نفسه، مثل أسطوانة الاحتكاك أو البطانة أو خراطيم التوصيل؛ بحيث يجب ألا تحتوي على أي مواد ضارة بالصحة العامة بشكل مباشر أو بعد اتحادها بعناصر أخرى، ومن تلك المواد الأسبستوس أو الكادميوم.

وأكدت المتطلبات المدرجة بالمواصفات، على ضرورة أن يقع تأثير قوة الكبح مباشرة على أسطح كبح دائمة التثبيت في عجلات السيارة؛ وذلك عن طريق إجراء توصيل ذي متانة كافية.

وعن دواسة المكبح الرئيسي؛ قالت:”يجب أن توضع بطريقة تُمكّن السائق من أن يتحكم فيها عن طريق قدمه اليمنى، ولا يمنع ذلك أن يكون في مقدور السائق استخدام كلتا قدميه للتحكـم في الدواسة”.