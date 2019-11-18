أسباب مرضية لتساقط شعر الحواجب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أسباب وراء تساقط شعر الحواجب، فإذا كانت إحدى الحواجب أو كلتيهما رقيقتين ، فقد يكون ذلك بسبب العدوى أو الأمراض الجلدية أو التغيرات الهرمونية أو الجهاز المناعي المفرط النشاط.

ويمكن أن يسبب نقص التغذية ، والصدمات الجسدية ، أو الإجهاد العاطفي أيضًا إلى سقوط شعر الحواجب؛ فضلًا عن داء الثعلبة، ونقص المغذيات كما يمكن لنقص فيتامين أ أو الزنك أن يؤدى إلى تساقط الشعر أيضا.

ومن بين الأسباب، الأكزيما و التهاب الجلد التأتبي، والصدفية، والتهاب الجلد التماسى وهو ناتج عن ملامسة مادة مسببة للحساسية أو مهيجة سامة، تؤدى للشعور قد بالحكة أو بحرق شديد، والتهاب الجلد الدهني، السعفة، اضطراب الغدة الدرقية، مرض هانسن (الجذام)، التوتر والقلق، الحمل والولادة، الشيخوخة، الإفراط في استخدام منتجات الماكياج، العلاج الكيميائي.