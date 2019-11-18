توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة تمويل الأولى
كشفت شركة تمويل الأولى عن توفر ٩ وظائف شاغرة للجنسين للعمل في ” الراكة بالمنطقة الشرقية ” ، وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفقًا للمسميات التالية:
• محاسب تكاليف.
– الراكة، المنطقة الشرقية.
– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).
– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
– المدة: 6 أشهر.
– الفرص المتاحة: 2.
• محلل تمويل شركات
– الراكة، المنطقة الشرقية.
– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).
– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
– المدة: 6 أشهر.
– الفرص المتاحة: 3.
• أخصائي ائتمان
– الراكة، المنطقة الشرقية.
– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).
– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
– المدة: 6 أشهر.
– الفرص المتاحة: 2.
• مسؤول شكاوى
– الراكة، المنطقة الشرقية.
– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).
– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
– المدة: 6 أشهر.
– الفرص المتاحة: 2.
ودعت الشركة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا
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