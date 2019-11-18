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توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة تمويل الأولى

توفر وظائف شاغرة للجنسين بشركة تمويل الأولى
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تمويل الأولى عن توفر ٩ وظائف شاغرة للجنسين للعمل في ” الراكة بالمنطقة الشرقية ” ، وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وفقًا للمسميات التالية:

• محاسب تكاليف. ‎

– الراكة، المنطقة الشرقية.

– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).

– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

– المدة: 6 أشهر.

– الفرص المتاحة: 2.

• محلل تمويل شركات ‎

– الراكة، المنطقة الشرقية.

– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).

– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

– المدة: 6 أشهر.

– الفرص المتاحة: 3.

• أخصائي ائتمان ‎

– الراكة، المنطقة الشرقية.
– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).

– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

– المدة: 6 أشهر.

– الفرص المتاحة: 2.

• مسؤول شكاوى

– الراكة، المنطقة الشرقية.

– نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل).

– المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

– المدة: 6 أشهر.

– الفرص المتاحة: 2.

ودعت الشركة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا


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