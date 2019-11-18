صبا مبارك تخرج من عزلتها وتعلق: يبعث الله من يوقظك
خرجت الفنانة الأردنية صبا مبارك من عزلتها التي دخلت فيها بعد وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي فارق الحياة في الـ 10 من شهر أكتوبر الماضي.
وشاركة ” صبا ” متابعيها صورة لها على ” انستجرام ” قائلة: ” من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين و الآخر.. أنت الذي ظننت لوقت طويل انك مستيقظ ” .
وكان آخر ظهور لـ صبا مبارك على مواقع التواصل عندما نشرت ” صورة ” سابقة باللون الأسود تعبيرًا عن حالة الحداد، وظهرت برفقة ابنها في جنازته بتونس.
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