صبا مبارك تخرج من عزلتها وتعلق: يبعث الله من يوقظك

عمّان(صدى):

خرجت الفنانة الأردنية صبا مبارك من عزلتها التي دخلت فيها بعد وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي فارق الحياة في الـ 10 من شهر أكتوبر الماضي.

وشاركة ” صبا ” متابعيها صورة لها على ” انستجرام ” قائلة: ” من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين و الآخر.. أنت الذي ظننت لوقت طويل انك مستيقظ ” .

وكان آخر ظهور لـ صبا مبارك على مواقع التواصل عندما نشرت ” صورة ” سابقة باللون الأسود تعبيرًا عن حالة الحداد، وظهرت برفقة ابنها في جنازته بتونس.