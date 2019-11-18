  • الإثنين 18

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جازان تنفذ برنامج تدريبي بمدرسة الخضراء

إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جازان تنفذ برنامج تدريبي بمدرسة الخضراء

إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جازان تنفذ برنامج تدريبي بمدرسة الخضراء
محمد السعران(صدى):

ضمن البرامج التدريبية المعدة مسبقا من قبل إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان والتي تستهدف معظم فئات المجتمع و من ضمنها المدارس والمجمعات التعليمية نفذت صباح أمس الأحد الموافق ٢٠-٣-١٤٤١ دورة تدريبية بعنوان (( مدارس بلا عدوى)) قدمها المحاضر الدكتور احمد القاسمي و التي شرح فيها أهمية اتباع إرشادات و التعليمات الخاصة بمنع انتقال العدوى و أهمها غسل اليدين .

و كما تطرق لشرح أهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل سليم و ضرورة التقيد بتعليمات الطبيب في تناول الدواء .

و في نهاية المحاضرة تقدم الدكتور أحمد القاسمي والنيابة عن مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان بالشكر والتقدير لمدير مدرسة الخضراء والمشرف الصحي بالمدرسة لكرم الاستقبال .

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *