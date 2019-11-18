إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة جازان تنفذ برنامج تدريبي بمدرسة الخضراء

محمد السعران(صدى):

ضمن البرامج التدريبية المعدة مسبقا من قبل إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان والتي تستهدف معظم فئات المجتمع و من ضمنها المدارس والمجمعات التعليمية نفذت صباح أمس الأحد الموافق ٢٠-٣-١٤٤١ دورة تدريبية بعنوان (( مدارس بلا عدوى)) قدمها المحاضر الدكتور احمد القاسمي و التي شرح فيها أهمية اتباع إرشادات و التعليمات الخاصة بمنع انتقال العدوى و أهمها غسل اليدين .

و كما تطرق لشرح أهمية استخدام المضادات الحيوية بشكل سليم و ضرورة التقيد بتعليمات الطبيب في تناول الدواء .

و في نهاية المحاضرة تقدم الدكتور أحمد القاسمي والنيابة عن مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان بالشكر والتقدير لمدير مدرسة الخضراء والمشرف الصحي بالمدرسة لكرم الاستقبال .