7969 مراجعاً في عيادات وطوارئ مجمع إرادة بالخرج خلال عام

محمد السعران(صدى):

بلغ عدد المرضى الذين استفادوا من خدمات مجمع إرادة للصحة النفسية بالخرج خلال العام الماضي 1440هـ “7,969” مريضاً، في أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات.

وأوضح مدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج د. ممدوح الهادي أن المستشفى قام بالعديد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى، منها تقديم الرعاية الطبية لـ “417” مريضاً تم تنويمهم في المجمع بقسميه النفسي والإدمان .

وفيما يتعلق بالفحوصات الشعاعية فقد بلغ عدد الفحوصات “171” فحصاً، وعدد الفحوصات المخبرية “21915” فحصاً، فيما بلغ عدد التقارير الطبية “254”، وعدد مراجعي الصيدلية “13811” مراجعاً، وبلغ عدد مرضى الرعاية المنزلية “830” مرضى.

كما قدم المجمع “168” استشارة أسرية، وبلغ عدد مراجعي اللجان الطبية والنفسية “335” حالة.

كما بلغ عدد الملفات الطبية “11910” ملفاً طبياً .

ونوه د. الهادي بالدعم الذي يحظى به المستشفى من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري ، والمتابعة الحثيثة من المساعد للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة .

يذكر أن مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج تبلغ سعته السريرية 200 سرير، ويقدم خدمات العيادات الخارجية والطب المنزلي.

كما يقدم المستشفى خدماته على مدار 24 ساعة من خلال قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 12 مريض للإقامة القصيرة، ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة.

ويضم المستشفى الرعاية اللاحقة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، الذي يتميز بوحدة مخصصة لإقامة المتعافين في بداية مشوارهم للتخلص من مشكلات التعاطي وسلوكيات الإدمان غير السليمة.