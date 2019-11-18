مطعم يعطي السيدات مشروبات مساوية لأوزانهن مجانًا!

أبوظبي(صدى):

وجد أحد المطاعم الشهيرة في دبي، طريقة مبتكرة لجذب الزبائن، والترويج لنفسه ولفت أنظار الزبائن ووسائل الإعلام.

وأوضح المطعن أنه يمكن للسيدات أن يحصلن على درهم إماراتي مقابل كل كيلوجرام من وزنهن، بحيث يمكن لسيدة تزن 70 كيلوجراما أن تحصل على ما قيمته 70 درهما من المشروبات المجانية.

ووضعت إدارة البار ميزاناً قرب المدخل، لتتمكن السيدات من وزن أنفسهن بدقة، إلا أن الإدارة أعلنت أنها لا تشترط على السيدات أن يستخدمن الميزان الموجود بالبار لتأكيد وزنهن، وأنه يمكنهن أن يكتبن وزنهن في ورقة ويسلمنها إلى أحد العاملين.