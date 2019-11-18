حادث مأساوي يقلب حياة ممرضة رأسًا على عقب

عادل الحربي(صدى):

كشف زوج إحدى منسوبات وزارة الصحة بالقريات، معاناتها بعد تعرضها لحادث مروري أثناء توجهها للاحتفال باليوم الوطني.

وأوضح الزوج أن زوجته والتي كانت تعمل ممرضة بمستشفى القريات العام تعاني من انعدام الحركة بالأطراف السفلية والعلوية، وعدم انتظام الأكسجين لديها؛ مما أدّى لفتحة بالحنجرة.

وأشار إلى أنه تفاجأ بنقل زوجته إلى مستشفى آخر في الرياض، ثم تبين أن هذا المستشفى أهلي ولا تتوفر به الإمكانات الطبية اللازمة التي بحاجتها حالة طبية كحالة زوجته الحالية.