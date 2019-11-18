تركي آل الشيخ: «مين قال ماعندنا قوة شرائية..موسم الرياض مولع»

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام في معرض أنا عربية أكبر دليل على أن السعودية لديها قوة شرائية وفرص استثمارية ضخمة.

وقال آل الشيخ: مين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ في معرض (أنا عربية) وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة.

وأضاف: موسم الرياض مولع وأحلام أغلى تذاكر انباعت في المملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف وريعها لأعمال الخير.

يذكر أن معرض (أنا عربية) يهتم بكل ما يخص الأزياء والابتكار وهو من ضمن فعاليات موسم الرياض.

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