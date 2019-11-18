السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف عقوبة التحرش على متن طائرة

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر بوزارة العدل عن عقوبة التجاوزات على متن الطائرات، متمثلة في السجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو كلاهما معا.

وحددت وزارة العدل عدة تجاوزات تجرم مرتكبها على متن الطائرات المدنية، حسب أنظمة ولوائح الجهات المختصة.

ومن بين هذه التجاوزات التبليغ عن معلومات غير صحيحة تعرض سلامة الطائرة للخطر، إضافة إلى السرقة، والعنف البدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرات أو ركابها.

كما شملت التجاوزات أيضًا تناول الكحول أو تعاطي العقاقير المخدرة مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد.