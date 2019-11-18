إعلامية شهيرة تواجه تهمة الجمع بين زوجين

القاهرة(صدى):

ما زالت الأجهزة الأمنية في مصر، تواصل تحرياتها حول اتهام فنان لزوجته وهي مذيعة في التلفزيون المصري، بالجمع بين الزوجين.

وادعى الفنان عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون أحضرته هي، مقدمًا بلاغ لتضرره من زوجته.

وعلى الجانب الآخر، تقدمت المذيعة ببلاغ رسمي ضد مقدم البلاغ، مؤكدة أنه يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينها وزوج آخر، في حين إنها ليست زوجة له.

وأشارت إلى أن الفنان مقدم البلاغ ضدها دائم المطاردة لها، وأنه عرض عليها الزواج، لكنها رفضت حسب قولها.