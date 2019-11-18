تفاصيل مقاضاة رجل أمن للاعب دولي اعتدى عليه

علي القحطاني(صدى):

رفض رجل أمن التنازل عن مقاضاة لاعب دولي لأحد الأندية المحلية، بعدما اعتدى عليه أثناء تأدية مهام عمله بالتنظيم في الملعب.

وتفصيلا، بدأت الأحداث أثناء احتفال اللاعب مع جمهوره بعد نهاية إحدى المباريات في الرياض ،حيث كان اللاعب يريد إنزال طفلا للتصوير معه رغم أن نزول الجماهير إلى الملعب ممنوع.

وحاول رجل الأمن تنبيه اللاعب بعدم الدفع بالطفل إلا أنه استمر بإنزال يده عندما حاول منعه من إنزال الطفل.

ورفعت القضية إلى الجهات المختصة، حيث يرى رجل الأمن أن ما حدث لا يليق بقامة رجل أمن.