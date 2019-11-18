تصريحات مدرب أوراوا قبيل اللقاء المرتقب مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو استعداداً لمواجهة نظيره في نادي أوراوا رد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وبالتزامن مع المباراة المرتقبة، صرح مدرب أوراوا الياباني تسويوشي أوتسوكي، في مؤتمر صحفي، بأن الرد على الهلال سيكون في الإياب.

وأكد أوتسوكي أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتفادي الأخطاء في المباراة السابقة، موضحًا أن لاعبيه خاضوا تجارب أصعب وأنه سيقوم ببعض التعديلات على الجانب الأيسر.

وكان الهلال حقق فوزاً صعباً على أوراوا رد دايموندز 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب النهائي.

وفي مباراة الإياب يكفي الهلال التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج أوراوا للفوز بفارق أكثر من هدفين للتتويج باللقب مباشرة.