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    نوفمبر

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  3. جماهير هلالية يابانية تستقبل بعثة الهلال لحظة وصولها للمطار

جماهير هلالية يابانية تستقبل بعثة الهلال لحظة وصولها للمطار




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