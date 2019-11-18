وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي إدارة الجودة (للسعوديين): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، المعلوماتية الصحية، الصحة العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأخصائي العلاج الطبيعي- القدمين: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص طب الأطفال، فني تقويم العظام: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقويم العظام، الأطراف الصناعية)، فني ثاني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب، أو أي مجال ذي الصلة.

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