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تعليق صادم من كريستيانو على أزمته مع ساري

تعليق صادم من كريستيانو على أزمته مع ساري
نواف السالم(صدى):

قرر كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس تهدأة الأوضاع مع ساري بتصريح صادم يُدافع عن مدرب البافاري.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة ” توتو سبورت “ الإيطالية، عقب فوز منتخب البرتغال 2/0 على لوكسمبورغ، وتأهله لأمم أوروبا 2020: «في الأسابيع الثلاثة الماضية لم أكن في أفضل حالاتي، لم يكن هناك جدل في تصرفي بعد التغيير أمام ميلان، حتى لو أن الجميع يعلم إنني لا أحب أن يتم استبدالي».

وتابع: حاولت مساعدة فريقي يوفنتوس حتى وأنا مصاب وألا يتم استبدالي، لكنني أتفهم ذلك، لم أكن على ما يرام ولم أقدّم أفضل ما لدي بنسبة 100% في هاتين المباراتين (لوكوموتيف موسكو وميلان).

وأضاف: عندما يتعين عليّ التضحية أفعل ذلك، لأن لدينا العديد من المباريات المهمة، مع يوفنتوس هناك ضغط في ظل المنافسة مع إنتر ميلان.

وأردف : في حياتي المهنية لم أصب بأي إصابات كبيرة، الحمد لله لكنني كنت أعرف أنني لم أكن في أفضل حال كما يعلم النادي.

واختتم نجم يوفنتوس : سأعود 100٪ في أقرب وقت ممكن.


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